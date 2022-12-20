Морозов обошел Кахрамонова из UFC в рейтинге бойцов легчайшего веса

Сергей Морозов (20-5) благодаря победе на турнире UFC над Джорни Ньюсоном улучшил свое место в рейтинге сильнейших бойцов легчайшего веса в Мире, согласно данным сайта fightmatrix.com

Теперь Морозов занимает 58-е место, сместив с него еще одного бойца UFC Сайдиокуба Кахрамонова (Узбекистан), который в этот же вечер проиграл Саиду Нурмагомедову удушающим приемом.

Стоит отметить, что лучшим представителем Казахстана в этом рейтинге является Кайрат Ахметов, выступающий в ONE.

Лидером же рейтинга является чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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