Озвучен гонорар Морозова за победу над Ньюсоном
Стало известно, сколько заработал казахстанский боец Сергей Морозов (19-5) за пятый бой в UFC, который стал первым по новому контракту бойца.
За поединок против американца Джорни Ньюсона (10-4) Морозов получил 65 000 долларов (30 000 долларов — за выход, 30 000 долларов — за победу, 5 000 долларов — поощрительный бонус).
Гонорар его соперника составил 29 000 долларов (24 000 долларов — за выход, 5 000 долларов — поощрительный бонус).
Сергей Морозов победил Джорни Ньюсона единогласным решением судей. Для казахстанца это третья победа в UFC.
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