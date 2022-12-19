Озвучен гонорар Морозова за победу над Ньюсоном

Стало известно, сколько заработал казахстанский боец Сергей Морозов (19-5) за пятый бой в UFC, который стал первым по новому контракту бойца.

За поединок против американца Джорни Ньюсона (10-4) Морозов получил 65 000 долларов (30 000 долларов — за выход, 30 000 долларов — за победу, 5 000 долларов — поощрительный бонус).

Гонорар его соперника составил 29 000 долларов (24 000 долларов — за выход, 5 000 долларов — поощрительный бонус).

Сергей Морозов победил Джорни Ньюсона единогласным решением судей. Для казахстанца это третья победа в UFC.

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