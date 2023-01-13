Фаниль Рафиков: «У меня нет цели попасть в UFC»

Известный казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков признался, что предпочел бы попробовать свои силы в других лигах.

– У меня нет такой цели [попасть в UFC]. Я смотрю сейчас каждый турнир по подписке. И когда смотришь эти рядовые «файт найты», там ужас. Ты когда эти прелимы смотришь - а там еще есть такая вещь, как «ранние прелимы» - на это без слез невозможно смотреть. Что бы не говорили, но ACA можно с первого до последнего боя смотреть на одном дыхании. Картинка такая и бои такие. А там смотришь - ужас. Думаешь: «Я бы вот этого побил в один день, и того бы тоже побил». Какая-то магия исчезла.

(...) В общем, нет у меня цели попасть в UFC. В Bellator, либо в PFL, и просто побиться на Западе - вот такая вот задача есть. Если визу дадут. А если нет, то буду Мага Исма номер два. Буду качать казахстанский ММА, - заявил Фаниль.

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