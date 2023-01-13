Президент NAIZA Карабала о бое Самусев – Джабраилов: «По мне фаворит боя – Коля»

Президент NAIZA Нурбек Карабала в подкасте на NAIZA TV поделился ожиданиями от главного боя февральского турнира за титул в полулегком весе Николай Самусев – Сайфулла Джабраилов:

«По мне фаворит этого боя – Самусев, но последний бой Сайфуллы против Райымбека Орынбая показал, что он в себе уверен, до конца идет»

На данный момент пояс принадлежит Николаю Самусеву, титул временного чемпиона у Джабраилова.

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