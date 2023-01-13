Матчмейкер NAIZA о новых именах в лиге: «Идет много разговоров о бойцах с российского рынка, также стараюсь смотреть на Пакистан, Индию»

Матчмейкер NAIZA Жандарбек Касимов в подкасте NAIZA TV рассказал о появлении новых имен в лиге в 2023 году:

«Уже идет очень много разговоров о бойцах с российского рынка, которых можно подписать в лигу NAIZA. У нас уже больше 120 бойцов, поэтому сейчас необходимо обновлять, выбрать лучших, чтобы казахстанким болельщикам было интересно посмотреть. На данный момент я стараюсь смотреть даже не на рынок России, а на Пакистан, Индию»

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