Матчмейкер NAIZA о бое Кабдрахманов – Ашруллаев: «Оба смогут заменить файтеров в бою за титул»

Матчейкер NAIZA Жандарбек Кисимов о бое Нурбек Кабдрахманов – Наби Ашруллаев:

«Потенциальная заявка на бой вечера. Оба идут на серии побед в лиге. Очень сложно предсказать победителя, в этом бою все решит то, кто навяжет свою игру. В случае непредвиденных обстоятельств оба смогут заменить файтеров в бою за титул».

Поединок состоится 25 февраля в рамках NAIZA 49. В главном бою вечера сойдутся чемпион лиги Николай Самусев и временный чемпион Сейфулла Джабраилов.

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