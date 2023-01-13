Кабдрахманов выступит на турнире NAIZA 49

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов (7-2) свой следующий бой проведет в Алматы в рамках турнира NAIZA 49.

Нурбек идет на серии из четырех побед, две последних одержав удушающим приемом «Ручной треугольник» или «телефончик», как его называют.

Имя соперника пока не называется.

Турнир пройдет 25 февраля.

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