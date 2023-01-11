Алмат «Казахский Титан» Жуманов о зарплате в Америке: «За первый бой мне должны заплатить 10 тысяч»

Казахстанский спортсмен Алмат «Казахский Титан» Жуманов в интервью Vesti.kz рассказал подробности контракта с американским промоушеном кулачных боев Bare Knuckle Fight Championship.

– Сейчас делают мне визу. Через пару дней я должен ее получить и поеду в США. Тренировки, адаптация. Примерно две недели. После этого будет бой, который пройдет в Майами. Однако соперник еще неизвестен. Всего в супертяжелом весе там 15 боксеров. Кто-то из них. Я посмотрел всех, они очень сильные и крепкие бойцы.

– Расскажи об особенностях контракта?

– За первый бой мне должны заплатить 10 тысяч долларов, а в следующих боях гонорар будет расти. Если мне удастся произвести впечатление за четыре боя, то со мной подпишут новый контракт, – отметил Жуманов.

– Какую цель ставишь перед собой?

– Моя цель – стать чемпионом мира. Я приложу все усилия, чтобы добиться этого. Хочу привезти чемпионский пояс в Казахстан. Я сделаю это!, – сказал Жуманов.

Отметим, что Bare Knuckle Fight Championship – это известный промоушен, организовывающий кулачные бои. В его ивентах принимали участие Артем Лобов, Пол Малиньяджи, Рикко Родригес, Кендалл Гроув, Джо Риггс, Чейз Шерман и Крис Лебен.

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