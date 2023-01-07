Азат Максум возглавит турнир OCTAGON 39

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум OCTAGON Спорт Казахстана

Лига OCTAGON анонсировала проведение первого в этом году турнира в Алматы, который состоится 21 января.

Хедлайнером данного турнира станет непобежденный Азат Максум (15-0). Имя соперника пока не называется, но известно, что он с Бразилии и обладает рекордом 8-0.

В прошлом году Максум был близок к дебюту в UFC, однако из-за перелома руки подписание контракта с лигой пришлось отложить.

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