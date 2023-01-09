Асу Алмабаев номинирован на звание бойца года в BRAVE

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Одна из сильнейших лиг Азии BRAVE продолжает подводить итоги прошедшего года.

В номинацию «Боец года» попал казахстанский боец Асу Алмабаев, который за 2022 год сумел одержать три победы в лиге.

В прошлом году Асу также забрал одну из номинаций Brave, получив признание за лучший сабмишен.

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