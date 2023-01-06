Победа Акишева номинирована на лучший сабмишен года в BRAVE

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Brave Combat Federation Нуржан Акишев Спорт Казахстана

Лига Brave начала подводить итоги, по традиции проводя опросы по различным номинациям.

Так в номинации лучший сабмишен представлена победная гильотина Нуржана Акишева, которой он задушил узбека Отарбека Тохирова на турнире в Ташкенте.

Стоит отметить, что в прошлом году в этой номинации выиграл другой казахстанец Асу Алмабаев

 

 
 
 
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