Победа Акишева номинирована на лучший сабмишен года в BRAVE
Лига Brave начала подводить итоги, по традиции проводя опросы по различным номинациям.
Так в номинации лучший сабмишен представлена победная гильотина Нуржана Акишева, которой он задушил узбека Отарбека Тохирова на турнире в Ташкенте.
Стоит отметить, что в прошлом году в этой номинации выиграл другой казахстанец Асу Алмабаев
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