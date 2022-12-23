Асу Алмабаев близок к UFC
Казахстанский боец MMA Фаниль Рафиков во время общения с подписчиками в Instagram ответил на вопрос о подписании в UFC Асу Алмабаева:
«Насчет Асу могу сказать точно, скоро. Насчет себя, пока не собираюсь»
Алмабаев последнее время выступал в лиге Brave CF, где одержал 4 победы в 4 поединках.
Сейчас Асу тренируется в Америке, помогая Шавкату Рахмонову в подготовке к бою против Джеффа Нила.
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