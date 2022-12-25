Садриддин Ахмедов о своей победе: «Поднимем честь нашей страны в США»

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Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вернулся спустя почти два года и одержал яркую победу на вечере бокса в Алматы.

«Мир тебе, казахский народ! Слава Богу, по воле Божией спустя долгое время мы провели долгожданный бой и одержали яркую победу! Конечно, мы не смогли показать весь свой потенциал, потому что соперник оказался не таким, как мы думали. Однако, кого бы мы ни выиграли в любом случае, наша главная цель — прославить наш народ! Даст Бог, поднимем честь нашей страны в США и отпразднуем наши успехи! Мы вернулись, нас ждут большие шоу и бои», — написал Ахмедов на своей странице в Инстаграм, комментируя возвращение.

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