Садриддин Ахмедов о своей победе: «Поднимем честь нашей страны в США»

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вернулся спустя почти два года и одержал яркую победу на вечере бокса в Алматы.

«Мир тебе, казахский народ! Слава Богу, по воле Божией спустя долгое время мы провели долгожданный бой и одержали яркую победу! Конечно, мы не смогли показать весь свой потенциал, потому что соперник оказался не таким, как мы думали. Однако, кого бы мы ни выиграли в любом случае, наша главная цель — прославить наш народ! Даст Бог, поднимем честь нашей страны в США и отпразднуем наши успехи! Мы вернулись, нас ждут большие шоу и бои», — написал Ахмедов на своей странице в Инстаграм, комментируя возвращение.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо