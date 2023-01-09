Алимханулы поднялся на одну позицию в рейтинге The Ring. Головкин – первый

Теги Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Авторитетный спортивный журнал The Ring представил обновленную версию рейтинга боксеров среднего веса.

Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин сохранил первую строчку, а обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы поднялся с пятой позиции на четвертую. 

Топ-10 средневесов по версии The Ring выглядит так:

1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан) 2 (2). Джермалл Чарло (США) 3 (4). Хайме Мунгия (Мексика) 4 (5). Жанибек Алимханулы (Казахстан) 5 (6). Крис Юбэнк-младший (Великобритания) 6 (7). Карлос Адамес (Доминиканская Республика) 7 (8). Риота Мурата (Япония) 8 (9). Сергей Деревянченко (Украина) 9 (10). Эрисланди Лара (Куба) 10 (-). Феликс Кэш (Великобритания).

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