Эндрэд о Головкине: «GGG уже не огонь, но он остается одним из лучших»

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Бывший чемпион мира в двух дивизионах Деметриус Эндрэд (31-0, 19 КО), который пока не смог добиться поединка с бывшим доминатором среднего веса Геннадием «GGG» Головкиным (42-2-1, 37 КО).

«Я думаю, что GGG уже не огонь, но GGG по-прежнему остаётся одним из лучших. Есть много парней, которых он всё ещё способен побить. Он же GGG, в конце концов», – сказал американец BoxingScene.

По информации из СМИ Головкин следующий бой проведет с Фалькао весной 2023 года.

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