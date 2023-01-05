Бой Рахмонов – Нил может стать историческим для казахстанского файтера

Теги UFC MMA Нил Магни Алекс Оливейра Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Бой казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила перенесен с 15 января на 4 марта.

Таким образом, этот поединок добавлен в кард турнира UFC 285, который пройдет в Лас-Вегасе, и может стать первым для Рахмонова в UFC со зрителями.

Бои с Нилом Магни, Мишелем Празересом и Карлстоном Харрисом проходили в UFC Apex, а бой с Алексом Оливейрой в Абу-Даби выпал на ковидный период.

«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Рахмонов назвал новую дату своего боя

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Анау манау я вам боец что ли? Мен файтер! Файтер я!!!»(с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий