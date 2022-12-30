Резников о Махачеве: «Мне было интересно с ним побороться. Хочу пройти сборы с их командой»

Казахстанский боец ММА Артем Резников о Махачеве и желании пройти сборы в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова:

«Мне было бы интересно с ним побороться. Я уверен на 100% в своей борьбе, и когда ты смотришь на лучшего бойца в мире, тебе хочется проверить себя с ним в борьбе. Я был бы очень рад поехать потренироваться с ним, поспарринговать. Я не знаю, возьмут они или нет, но я сделаю попытку пройти сборы в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Мне очень интересно с ними поработать, посмотреть на то, как они тренируются, какой у них настрой. На данный момент по моему мнению это самая успешная команда в Мире – один чемпион UFC, потом второй, чемпион Bellator, и все в моей весовой категории»

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