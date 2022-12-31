Сехудо назвал трёх соперников для Рахмонова

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал трёх соперников для непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова.

Рахмонов должен был сразиться с американцем Джеффом Нилом на турнире UFC Fight Night 217 в ночь на 15 января.

«Честно говоря, думаю, если Бо Никал здоров, то можно было бы дать ему этот бой. Этот парень может выйти в октагон и преподнести сюрприз. Стили создают бои, а у этого парня отличная борьба. Или дайте Рахмонову бой с Хамзатом Чимаевым или Колби Ковингтоном. Хотелось бы инициативы от Чимаева. Он ведь говорит, что с ним никто не хочет драться, вот и вызов до него», — сказал Сехудо в интервью Helen Yee Sports.

На счету Шавката Рахмонова 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед в них.

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