Фируза Шарипова проведет весной следующий бой

Менеджер Фирузы Шариповой Сергей Завилейский сообщил о сроках проведения следующего боя казахстанской боксерши.

«Весной 2023 года, Фируза проведет свой следующий 10 раундовый бой против соперницы из Малави Рут Чисейл, за один из самых престижных титулов. Она является чемпионкой Малави и одной из лидеров мирового рейтинга среди женщин боксеров. Провела 14 боев, 12 из которых выиграла, 7 боев победила нокаутом, последний бой прошел 26 декабря, где она также победила нокаутом.

В ближайшее время Фируза улетает на сборы в Тайланд, где приступит к обще физической подготовке. На данный момент, еще никто из казахстанских боксеров девушек, кроме самой Фирузы, не проводил боев с такими опытными и рейтинговыми соперницами».

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