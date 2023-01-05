Артем Резников: «В Казахстане на ЧМ и Олимпиаду может поехать не самый сильный, а самый продвинутый»

Боец Артем Резников прокомментировал проблемы развития казахстанского спорта.

– Хочу рассказать, те проблемы, с которыми я сталкивался в спорте, и спустя 10-15 лет не изменились. Я был чемпионом Казахстана в юношах, и ездил на сборы за свой счет. Думаю, все сталкиваются с тем, что не самый сильный может поехать на ЧМ и Олимпиаду, а самый продвинутый. Тоже самое, что не самый сильный сейчас может стать чемпионом Казахстана, – отметил Резников.

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