Первый казахстанский рестлер Олег Болтин дебютировал в Японии

Первый казахстанский рестлер Олег Болтин дебютировал в New Japan Pro-Wrestling с победы в выставочной схватке – 4:1. Соперником борца был 24-летний Рехэй Оойва, в активе которого 50 официальных схваток, сообщает телеграмм-канал «Спорт Шредингера».

29-летний Болтин подписал контракт с NJPW в октябре. Из вольной борьбы Олег ушел в статусе чемпиона Азии-2021. Он выступал в самой тяжелой категории – 125, родом из Риддера (Восточно-Казахстанская область), а личным тренером был Василий Резников – отец известного бойца ММА Артема Резникова.

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