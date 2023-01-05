Нуртас Адамбай: «Футбол – это не просто пустое. Он вредит людям»

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Казахстанский актер Нуртас Адамбай на своей странице в социальных сетях высказался о вреде футбола для общества после ЧМ в Катаре. 

– На самом деле я считаю, что [футбол] не просто пустое, это вредит людям. Потому что люди прожигают время. И наблюдают за командами, которые, казалось бы, приехали из мусульманских стран, но при этом бегают в коротких шортах, демонстрируя на весь мир свой аурат, тем самым нарушая прямой приказ Всевышнего Аллаха. Поэтому я думаю, что нам ни играть в него не нужно, ни смотреть его не нужно, – сказал актер. 

Адамбай известен по ролям в фильме «Келинка Сабина», «Аким», «Кудалар». Ранее артист выступал за команду КВН «Астана KZ». 

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