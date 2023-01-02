Исмагулов о решении завершить карьеру: «Завершил не потому, что проиграл, надо чуть подлечиться»

Дамир «Казах» Исмагулов обратился к подписчикам в Инстаграм, объяснил свое решение о завершении карьеры:

«Выложил новость и смотрю — столько много комментариев. Знаете, я завершил карьеру не потому, что проиграл или еще что-то. Поражения и победы у каждого спортсмена рядом идут. Это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что все нормально будет».

Вчера, 1 января, Дамир официально объявил о завершении спортивной карьеры.

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