Тураров проведет бой за титул IBO. Есть место и дата

Теги IBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанкош Тураров Спорт Казахстана

Интерконтинентальный чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе 32-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров проведет бой за полновесный титул по версии IBO 18 марта в Казахстане, где ему будет противостоять действующий обладатель этого пояса 32-летний мексиканец Алехандро Менесес.

Об этом сообщила матчмейкерская компания BMM в своем Telegram-канале.

Тураров свой последний бой проводил в декабре 2022 года, когда победил опытного венесуэльца Луиса Энрике Ромеро.

Менесес завоевал свой титул IBO в апреле 2022 года, неожиданно для всех победив в Великобритании местного проспекта Сэма Максвелла.

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