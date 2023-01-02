Тураров проведет бой за титул IBO. Есть место и дата

Интерконтинентальный чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе 32-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров проведет бой за полновесный титул по версии IBO 18 марта в Казахстане, где ему будет противостоять действующий обладатель этого пояса 32-летний мексиканец Алехандро Менесес.

Об этом сообщила матчмейкерская компания BMM в своем Telegram-канале.

Тураров свой последний бой проводил в декабре 2022 года, когда победил опытного венесуэльца Луиса Энрике Ромеро.

Менесес завоевал свой титул IBO в апреле 2022 года, неожиданно для всех победив в Великобритании местного проспекта Сэма Максвелла.