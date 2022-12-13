Стал известен соперник Джукембаева

Стал известен соперник Батыра Джукембаев в главном бою вечера который пройдет 24 декабря в Алматы на SADU Arena.

Ксолани Макотели многократный чемпион Южной Африки (BSA), бывший претендент на титулы по трем версиям IBO Inter-Continental, WBF, WBA Pan African. Входит в ТОП-3 лучших профи-боксеров своей страны в первом полусреднем весе. Макотели за свою карьеру провел больше десяти 12 раундовых боев, семь из которых он доводил до финального гонга.

Напомним что 24 декабря Батыр Джукембаев проведет свой первый профи бой на родине.

Так же в этот день непобежденный Садриддин Ахмедов тоже будет боксировать. Начало ивента в 18:00, билеты уже поступили в продажу.

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