Тураров нокаутировал соперника в бою за титул IBO

Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) нокаутировал Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) в седьмом раунде, завоевав вакантный второстепенный пояс IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.

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