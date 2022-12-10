Жанкош Тураров перед боем за титул IBO: «Вне ринга он гость, в бою – враг»

Луис Энрике Ромеро и непобежденный казахстанец Жанкош Тураров прошли процедуру взвешивания перед поединком за вакантный титул IBO Intercontinental в первом полусреднем весе и провели дуэль взглядов, передает MOVIDA Promotions.

«Мы завтра сделаем историю, буду биться за победу. Настрой боевой. Пояс в Казахстане и я намерен этот титул оставить у себя на Родине... Не буду ничего прогнозировать, это бокс и на ринге не бывает легкой прогулки, завтра вас ждет зрелищный бой. Уважение оппоненту, понятно что у него есть для меня сюрприз. Но меня сложно удивить, а я постараюсь его завтра шокировать. Вне ринга он гость, а в бою он – мой враг», — сказал Тураров на пресс-конференции.

Данный вечер бокса для казахстанцев будет доступен только на сайте и через мобильное приложение DAZN.

Вечер бокса пройдет 11 декабря в 17:00 на Алматы Арена.

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