Соперник Турарова по бою за титул IBO обещает увезти пояс в Испанию

Венесуэлец Ромеро, с которым в бою за титул IBO International встретится непобежденный казахстанец Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) обратился к казахстанским любителям бокса:

«Я Венесуэлец Луис Энрике Ромеро, я прилечу в Казахстан из Испании, чтобы забрать титлу IBO. 11 декабря, ждите».

Тураров не дрался год. Свой последний бой он провел 18 декабря, выиграв нокаутом египтянина Абдумонема Саида.

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