Александр Меркель: «Я буду счастлив надеть форму нашей национальной команды. Но без паспорта это невозможно. Таково решение федерации»

Игрок турецкого «Газиантепа» Александр Меркель прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что КФФ решила отказаться от его услуг.

«Это не мое решение, но проблем нет. Я буду дальше играть в футбол. Да, казахстанский паспорт у меня забрали, и это не секрет, об этом все знают. Если в федерации не могут помочь мне с восстановлением документа, я их понимаю, это их решение. Никаких обид, я давно не ребенок.

В любом случае, я желаю сборной Казахстана только самого хорошего, и если все же появится шанс снова надеть форму нашей национальной команды, буду счастлив. Но без паспорта это невозможно. Таково решение федерации, я его принимаю, но моя жизнь на этом не останавливается, она идет дальше.

Наверное, ко мне и интереса такого больше нет, который был несколько лет назад, это я тоже понимаю и принимаю. Я играю в Европе, на меня есть спрос, ни за кем бегать не собираюсь. Я никому ничего плохого не сделал. Надо смотреть правде в глаза: я уже просто не нужен казахстанской сборной. Если был бы нужен, думаю, за два года паспорт мне бы сделали», – сказал Меркель.

Добавим, что за сборную Казахстана Александр Меркель провел три игры, отметившись одной результативной передачей.

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