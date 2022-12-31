Алмат Бекбаев: «Всегда был против натурализации. Не вижу смысла, если наши голкиперы играют на таком же уровне»

Бывший вратарь сборной Казахстана по футболу Алмат Бекбаев рассказал свое мнение о натурализации вратарей.

«Всегда был против этого. Потому что не вижу смысла, если наши голкиперы играют на таком же уровне. Если мы берем легионера в сборную, то пусть он будет хорошего уровня, с которым мы можем выйти на чемпионат Европы или мира. Вот тогда я согласен и никаких вопросов не будет.

Но когда мы их берем и топчемся на 120-м или 130-м месте, то тогда какой смысл? У нас уже был опыт, когда мы делали паспорт игроку за большие деньги, он отыграл 2-3 матча и уезжал домой», — возмущен Бекбаев.

Отметим, что тренер по вратарям сборной Казахстана Валерий Ситало предложил Казахстанской федерации футбола (КФФ) и Профессиональной футбольной лиге Казахстана (ПФЛК) ввести запрет на подписание голкиперов-иностранцев клубами КПЛ. По мнению специалиста, работающего в Казахстане с 2003 года, легионеры откровенно среднего уровня отбирают места у талантливой казахстанской молодежи и не дают ей развиваться.

В минувшем сезоне в заявках команд премьер-лиги находились 14 вратарей из ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из них так и не стали основными в казахстанских клубах.

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