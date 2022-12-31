Директор департамента нацсборных КФФ Кайназаров: «Если вопрос с утратой паспорта будет решен, Меркель непременно получит приглашение в сборную»

Директор Департамента национальных сборных КФФ Гани Кайназаров прокомментировал возвращение Александра Меркеля в сборную Казахстана по футболу.

«В уходящем году никаких контактов с Меркелем у руководства КФФ не было. Соответственно, и вопрос об отказе от его услуг не обсуждался. Мы ценим не только высокий уровень мастерства Александра, но и его патриотизм, он по первому зову всегда рад помочь сборной.

Но мешает история с утратой им казахстанского паспорта, и если в этом направлении вопрос будет решен, Меркель непременно получит приглашение в национальную команду», – сказал Кайназаров.

Добавим, что за сборную Казахстана Александр Меркель провел три игры, отметившись одной результативной передачей.

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