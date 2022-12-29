«Тараз» официально снялся с КПЛ

«Тараз» вынужденно перешел в Первую лигу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На базе «Тараза» состоялась встреча представителей клуба и игроков команды с руководителем областного управления физической культуры и спорта Арманом Ташметовым.

Он отметил, что в последнее время клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, хотя акимат предпринимал все меры для исправления ситуации.

Из-за имеющихся задолженностей перед игроками КФФ наложила запрет на регистрацию новых игроков. Также возникли проблемы с лицензированием клуба для участия в КПЛ-2023. В связи с чем Федерацией было принято решение отправить «Тараз» в Первую лигу.

Ташметов поручил руководству клуба скорее вернуться Премьер-лигу и погасить имеющуюся задолженность.

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