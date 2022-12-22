Жумабек может перейти в «Кайрат» (Meta-ratings.kz)

Нападающий «Тараза» и сборной Казахстана Абылайхан Жумабек может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

По информации источника, Жумабек не намерен оставаться в «Таразе», который в следующем сезоне, вероятнее всего, будет выступать в Первой лиге. Одним из главных претендентов на игрока является алматинский «Кайрат».

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