Сейсен может покинуть «Тараз» и перебраться в «Тобол»

Вратарь «Тараза» и сборной Казахстана Мухаметжан Сейсен может перейти в «Тобол».

По информации Meta-ratings.kz, Сейсен, как и Жумабек, хочет продолжить карьеру в КПЛ. На голкипера претендуют сразу несколько команд, однако фаворитом является костанайский «Тобол», подыскивающий замену травмированному Мокину.

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