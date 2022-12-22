Сейсен может покинуть «Тараз» и перебраться в «Тобол»
Вратарь «Тараза» и сборной Казахстана Мухаметжан Сейсен может перейти в «Тобол».
По информации Meta-ratings.kz, Сейсен, как и Жумабек, хочет продолжить карьеру в КПЛ. На голкипера претендуют сразу несколько команд, однако фаворитом является костанайский «Тобол», подыскивающий замену травмированному Мокину.
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