«Тараз» спустится в Первую лигу (А. Кожахмет)

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Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что следующий сезон «Тараз» проведет в Первой лиге.

«Решение принято на самом высшем уровне. Тем более, что в клуб из КФФ уже пришло уведомление о непрохождении лицензирования из-за больших долгов», – пишет инсайдер.

Ставшее вакантное место в КПЛ займет «Жетысу».

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