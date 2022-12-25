Елдос Ахметов: «Вариант с «Кайратом выглядит интересным, но пока все на уровне разговоров»

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Футболист «Тараза» и сборной Казахстана Елдос Ахметов в интервью Meta-ratings.kz поведал о вариантах продолжения карьеры. 

«Пока индивидуально тренируюсь, набираю форму. Есть варианты продолжения карьеры в КПЛ. Что касается «Кайрата», то этот вариант выглядит интересным. Правда, все пока на уровне разговоров. Ко мне никто оттуда не обращался». 

Ранее сообщалось о возможном возвращении защитника в «Кайрат».

В прошлом сезоне Ахметов провел 15 матчей в КПЛ за «Тараз» и забил один гол. 

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