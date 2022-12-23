Кызылординский «Кайсар» провел товарищеский матч с «Сампдорией»

Кызылординский «Кайсар», по итогам минувшего сезона занявший второе место в Первой лиге, проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команда Виктора Кумыкова провела товарищеский матч с итальянской «Сампдорией» из Серии А.

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

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