«Кайсар» на сборах в Турции сыграет с азербайджанским клубом

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«Кайсар» договорился о товарищеском матче с азербайджанским «Шамахы», ранее выступавшим под названиями «Кешля» и «Интер». Контрольная игра запланирована на утро 11 января.

«Шамахы» идет на седьмом месте из десяти в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана. Казахстанцы уже успели провести две контрольные игры: проиграла итальянской «Сампдории» (0:3) и олимпийской сборной Узбекистана (1:2).

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