Кумыков официально возглавил «Кайсар». Он уже представлен в качестве главного тренера клуба

Экс-тренер «Шахтера» и «Атырау» Виктор Кумыков официально возглавил «Кайсар». Он уже работал в кызылординском клубе в 2003-2004 годах.

59-летний российский специалист уже представлен в качестве главного тренера «волков».

Напомним, последним местом работы Кумыкова был узбекистанский «Андижан».

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