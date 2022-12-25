Защитник «Кайсара» ушел в армию

20-летний защитник «Кайсара» Елисей Горшунов ушел в армию, сообщает match.kz.

Игрок обороны в сезоне-2022 провел за клуб в Первой лиге 20 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. В Кубке Казахстана воспитанник «Тараза» провел семь игр и забил один гол в ворота «Акжайыка».

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