Защитник «Кайсара» ушел в армию

Теги высшая лига Казахстан Кайсар Кайсар-2 Sports.ru - Казахстан Елисей Горшунов Спорт Казахстана

20-летний защитник «Кайсара» Елисей Горшунов ушел в армию, сообщает match.kz.

Игрок обороны в сезоне-2022 провел за клуб в Первой лиге 20 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. В Кубке Казахстана воспитанник «Тараза» провел семь игр и забил один гол в ворота «Акжайыка». 

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