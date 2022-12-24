«Кайсар» после проигрыша «Сампдории» сыграет со сборной Узбекистана

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Кызылординский «Кайсар» проведет товарищеский матч против олимпийской сборной Узбекистана. Встреча запланирована на 26 декабря.

Ранее подопечные Виктора Кумыкова на учебно-тренировочных сборах в Турции проиграли итальянской «Сампдории» со счетом 0:3. 

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