«Кайсар» после проигрыша «Сампдории» сыграет со сборной Узбекистана

Кызылординский «Кайсар» проведет товарищеский матч против олимпийской сборной Узбекистана. Встреча запланирована на 26 декабря.

Ранее подопечные Виктора Кумыкова на учебно-тренировочных сборах в Турции проиграли итальянской «Сампдории» со счетом 0:3.

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«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?