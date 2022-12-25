Елдос Ахметов может вернуться в «Кайрат»

Защитник «Тараза» Елдос Ахметов может перейти в «Кайрат», сообщает телеграмм-канал aladopkz.

Игрок сборной Казахстана выступал за «Кайрат» с 2017-го по 2019-й год.

Напомним, из-за финансовых проблем «Тараз» может покинуть КПЛ, а футболисты рассматривают варианты перехода в другие клубы.

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