Елдос Ахметов может вернуться в «Кайрат»

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Елдос Ахметов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник «Тараза» Елдос Ахметов может перейти в «Кайрат», сообщает телеграмм-канал aladopkz. 

Игрок сборной Казахстана выступал за «Кайрат» с 2017-го по 2019-й год. 

Напомним, из-за финансовых проблем «Тараз» может покинуть КПЛ, а футболисты рассматривают варианты перехода в другие клубы.

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