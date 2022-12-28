«Кайрат» продлил контракты с Касабулатом и Садыбековым

Алматинский «Кайрат» продлил соглашения с воспитанниками клуба Дамиром Касабулатом и Адилетом Садыбековым.

Новые соглашения рассчитаны до конца сезона 2025 года.

Касабулат дебютировал за основную команду «желто-черных» в марте этого года и провел 32 матча во всех турнирах.

Первую половину 2022 года Садыбеков выступал за «Кайрат-Москва», летом стал игроком основной команды. В минувшем сезоне Адилет отыграл 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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