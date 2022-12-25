Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на «Медео» под песню Димаша Кудайбергена

Известная российская фигуристка Евгения Медведева побывала на высокогорном катке «Медео» в Алматы, где порадовала своих поклонников выступлением под песню Димаша Кудайбергена Your Love на музыку Игоря Крутого, сообщает Vesti.kz.

23-летняя Медведева выложила видео с тренировки на «Медео» в соцсетях.

Медведева – двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017). Также становилась серебряной призеркой Олимпийских игр-2018 в одиночном катании и командных соревнованиях.

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