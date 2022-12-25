Тренер «Тобола» Милан Миланович: «По-моему, хороший получился сезон»

Тренер «Тобола» Милан Миланович в интервью Sports.kz рассказал о прошедшем сезоне и изъявил желание продолжить работу в клубе.

– С «Тоболом» Вы расстались? Есть какие-нибудь другие варианты работы сейчас?

– Действующего контракта у меня сейчас нет. Сижу дома. Из «Тобола» никто не звонил. Не дали мне контракт, в общем, пока. Вы же знаете – руководство Костанайской области поменялось. Ну, и других вариантов сейчас у меня просто нет. Есть желание продолжить работу с «Тоболом» – у нас был хороший сезон.

– Вы остались довольны проделанной в Костанае работой?

– Я пришел в «Тобол», когда команда находилась на 7 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. По-моему, хороший получился сезон. Мы повторили самый лучший результат, который был у клуба в еврокубках. Обидно – могли пройти «Зриньски», но не сделали этого... В Кубке Казахстана выступить успешно было невозможно физически – мы ведь параллельно в это же время соревновались в Европе.

Обыграли при мне «Астану», «Кайрат» на выезде, «Актобе», когда он шел на первом месте в таблице. До моего прихода у «Тобола» не было ни одной выездной победы.

– А какие задачи ставили перед Вами, когда предложили принять «Тобол»?

– О задачах ничего сказано не было. Сам себе поставил цель выступить получше. А в клубе реальных задач никто не ставил. Думаю, что у нас очень хорошие игроки были — шесть-восемь человек играло за сборную Казахстана, один за национальную дружину Черногории, еще один – за Узбекистан. И легионеры были очень хорошими, и казахстанцы – в том числе и свои молодые воспитанники. Вся смесь этих игроков выглядела хорошо.

– Третье место «Тобола» в КПЛ-2022 — справедливый итог, как считаете?

– Если смотреть на сезон в целом, то третье место – справедливый итог.

– В минувшем сезоне казалось, что у «Тобола» коротковатая скамейка...

– Да, так и было. Иногда в распоряжении оказывалось 18 игроков, порой и 16 – и не было слишком большого количества вариантов выбора исполнителей. После игр в еврокубках футболистам еще приходилось снова к играм в Казахстане адаптироваться.

Когда я пришел, двое или трое игроков покинули клуб — и после этого скамейка стала совсем короткой.

– Многим болельщикам показалось, что Вы не слишком доверяете Игорю Сергееву, отдавая предпочтение в атаке Сержу Дебле...

– В конце чемпионата Сергеев играл постоянно — и забил 2-3 мяча. Все дело в конкуренции. Он не был в хорошей физической форме поначалу. А так, — играли и он, и Дебле, и оба сразу. И тот, и другой были очень полезны.

– Как думаете, долго еще сможет феерить на уровне Казахстанской Премьер-Лиги Зоран Тошич?

– Зоран Тошич — это очень серьезный профессионал, сами знаете, где он выступал. Да, ему уже 35 лет — но он очень серьезно все делает в профессиональном плане, всю жизнь ведет себя как профессионал. Весь режим его жизни — профессиональный. Плюс, конечно, его замечательные игровые качества – технические, тактические. В целом, мог бы, конечно, поиграть еще на высоком уровне.

– Вы приходили работать в Казахстанскую Премьер-Лигу второй раз. Изменился ли как-то за это время наш футбол, как Вам показалось?

– Да, был в Павлодаре раньше, теперь вернулся через два года. По-моему, поменялась игра у многих команд. Если раньше почти у всех был один высокий нападающий — и все просто били вперед, надеясь, что он подберет мяч, то теперь многие используют больше передач между линиями, что выглядит красивее.

В казахстанском футболе сейчас нет столько денег, как лет десять назад, но у всех клубов, все равно, имеются легионеры хорошего качества.

– Если от «Тобола» предложения продолжить сотрудничество так и не дождетесь, интересна ли была бы Вам работа в каком-то другом казахстанском клубе?

– Да. Пока предложений никаких нет, но мне интересно было бы работать — и работать в Казахстане. Если будут предложения и хорошие условия — конечно, я бы хотел еще поработать в КПЛ.

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