Милан Миланович покинет «Тобол». Тренер возглавил клуб в мае этого года

Сербский специалист Милан Миланович покинет костанайский «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Костаная рассматривает на вакантную должность целый ряд тренеров, среди которых немало иностранцев. Решение будет принимать руководство области.

Специалист возглавил клуб в мае 2022 года. Под руководством Милановича клуб завоевал бронзовые медали КПЛ.

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