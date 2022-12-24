Милан Миланович покинет «Тобол». Тренер возглавил клуб в мае этого года

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Сербский специалист Милан Миланович покинет костанайский «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz. 

Клуб из Костаная рассматривает на вакантную должность целый ряд тренеров, среди которых немало иностранцев. Решение будет принимать руководство области. 

Специалист возглавил клуб в мае 2022 года. Под руководством Милановича клуб завоевал бронзовые медали КПЛ. 

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