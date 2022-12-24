Президент РФС Дюков: «В мае проведем турнир развития УЕФА. Среди участников – Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан»

Президент РФС Александр Дюков по итогам исполкома прокомментировал дальнейшие планы развития футбола в России.

«Мы договорились, что в мае в Волгограде будет проведен турнир развития УЕФА. В составе участников – Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Есть ожидание некой стабилизации, но нас беспокоит ситуация с бойкотом федерации. Никто не может гарантировать, что эту проблему нам как-то удастся решить. На данный момент возвращение нас в большие соревнования под большим вопросом, света в конце туннеля мы не видим. Все время шли консультации, чтобы вернуться. Все, на что они согласились пойти – это турнир развития с Беларусью, Киргизией и Казахстаном. Это все, что мы имеем на данный момент», – сказал Дюков.

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