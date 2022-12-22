Сборная Казахстана опустилась на 2 позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу опустилась на две строчки в обновленном рейтинге ФИФА от 22 декабря 2022 года.

Лидером является сборная Бразилии (1840 очков), на втором месте расположилась чемпион мира – Аргентина (1838), тройку замкнула Франция (1823).

Сборная Казахстана оказалась на 115-м месте (1163). Полный рейтинг здесь.

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