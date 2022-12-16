Тренер сборной Казахстана Адиев похвалил Месси: «Его надо постоянно держать в поле зрения, даже если мяч у твоей команды»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал результаты полуфиналов ЧМ-2022.

– Видел Аргентину в финале даже после поражения от Саудовской Аравии. Остался при своем мнении, что это один из главных фаворитов чемпионата мира. Мне очень интересно за ними следить, в каких сочетаниях и с какой схемой они играют в тех или иных матчах. Очень гибкая команда, которая умело распоряжается своим набором футболистов. Но в финале выделить фаворита тяжело, встретятся две достойные сборные.

Что касается матча Франции, результат ожидаемый, несмотря на великолепную игру и результаты Марокко на предыдущих стадиях. Но нужно отдать африканцам должное, особенно за второй тайм. Честно говоря, меня впечатлило, как они выглядели после перерыва. Не думал, что они будут владеть мячом больше французов. В какой-то мере пропущенный мяч даже помог марокканцам раскрепоститься и перехватить инициативу. Они начали менять схему прямо по ходу встречи, раскрываться, рисковать. Очень приятное впечатление оставили, хотя и потерпели поражение.

Что и говорить, Месси – игрок великолепный, делает разницу. Кроме того, под него подстроилась вся команда, развязала ему руки по максимуму. А он платит результатом. Сложно сказать, как против него надо действовать. Персональная опека тут вряд ли поможет. Месси надо постоянно держать в поле зрения, даже если мяч у твоей команды. Когда Аргентина опускается в оборону, он зависает где-то впереди между линиями и ждет контратаки, а потом мгновенно доводит мяч до чужой штрафной.

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