Вратарь сборной Казахстана Шацкий признан «Спортсменом года»

Вратарь сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий по версии проекта «Алтын Адам – Человек года», по итогам сезона был признан лауреатом в номинации «Спортсмен года» в Казахстане.

Также необходимо отметить, что Игорь второй год подряд сумел выиграть награду «Лучшего голкипера сезона», которая носит имя прославленного вратаря прошлого Курманбека Ордабаева.

Помимо этого Шацкий в этом сезон стал основным в воротах сборной Казахстана, вместе с которой выиграл группу Лиги Наций.

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